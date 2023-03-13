В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Кабмин принял в 2020 году. Причиной послужили многочисленные жалобы на ее деятельность и факты нарушений в работе. На сегодняшний день Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры официально завершило ликвидацию ГАСИ. Прекратили работу все 24 территориальных органа инспекции, закрыты 5 420 исполнительных производств по судебным делам.

"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане , которые планировали приобрести жилье", – написал Кубраков.

Все документы Государственной архитектурно-строительной инспекции были переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).

Кубраков добавил, что сейчас министерство реализует "масштабную реформу градостроения, в центре которой цифровизация документов и автоматизация процессов".

Мы стремимся максимально минимизировать человеческий фактор, чтобы участники строительного процесса могли онлайн подать необходимые документы и проверить статус их рассмотрения. Параллельно работаем над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. Чтобы к ней имели доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности", – отметил он.