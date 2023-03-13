В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ
Прекратили работу все 24 территориальных органа ГАСИ, закрыто почти 5,5 тысячи исполнительных производств по судебным делам
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Кабмин принял в 2020 году. Причиной послужили многочисленные жалобы на ее деятельность и факты нарушений в работе. На сегодняшний день Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры официально завершило ликвидацию ГАСИ. Прекратили работу все 24 территориальных органа инспекции, закрыты 5 420 исполнительных производств по судебным делам.
"Поставили точку в существовании одной из самых коррумпированных государственных структур в истории независимой Украины. По подсчетам экспертов, коррупция в строительной сфере, вызванная противоправными действиями ГАСИ, могла ежегодно составлять не менее 3 миллиардов гривен. От этого страдали как заказчики строительства и подрядчики, так и граждане , которые планировали приобрести жилье", – написал Кубраков.
Все документы Государственной архитектурно-строительной инспекции были переданы на хранение в Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор с сентября 2021 года осуществляет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ).
Кубраков добавил, что сейчас министерство реализует "масштабную реформу градостроения, в центре которой цифровизация документов и автоматизация процессов".
Мы стремимся максимально минимизировать человеческий фактор, чтобы участники строительного процесса могли онлайн подать необходимые документы и проверить статус их рассмотрения. Параллельно работаем над тем, чтобы новая система была открытой и прозрачной. Чтобы к ней имели доступ не только контролирующие или правоохранительные органы, но и представители общественности", – отметил он.
- В январе 2020 года стало известно, что Государственная архитектурно-строительная инспекция длительный период выдавала "слепые лицензии", в которых отсутствуют фактические сведения о лицензиатах.
- В марте того же года Зеленский заявил на выездном заседании Кабмина, что в Украине ликвидируется Государственная архитектурно-строительная инспекция.
- ГАСИ официально ликвидировали 15 сентября 2021 года. С этого момента начала работу новая структура – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ).
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