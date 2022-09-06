В Украине окончательно запретили "Партию Шария"
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "Партия Шария" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине
Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины во Львовской области в фейсбуке.
Такое решение суд принял сегодня, 6 сентября, в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа Президента и решения СНБО.
"Причинами для запрета партии стали материалы СБУ о причастности лидера и ведущих функционеров "Партии Шария" к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, распространению антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыву государственной безопасности, пропаганды войны, насилия в условиях военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что, по убеждению следователей СБУ, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу российских структур.
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