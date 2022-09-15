В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Решение о запрете функционирования "ОПЗЖ" основывалось на доказательствах ее деструктивной деятельности и угрозе национальной безопасности. Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.

Установлена причастность ведущих лиц "ОПЗЖ" к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В то же время, с начала военной агрессии следователи СБУ:

- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении членов партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;

- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.

Решение о запрете "ОПЗЖ" окончательно и не подлежит обжалованию.