В Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ
Кассационный администр в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Решение о запрете функционирования "ОПЗЖ" основывалось на доказательствах ее деструктивной деятельности и угрозе национальной безопасности. Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов.
Установлена причастность ведущих лиц "ОПЗЖ" к деятельности, создающей реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
В то же время, с начала военной агрессии следователи СБУ:
- осуществляют досудебное расследование в 70 уголовных производствах в отношении членов партии, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности;
- в рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.
Решение о запрете "ОПЗЖ" окончательно и не подлежит обжалованию.
- Напомним, представители бывшей пророссийской фракции ОПЗЖ и партии Шария появляются в эфире марафона "Единые новости".
- Канал "Рада" пригласил к эфиру телемарафона "Единые новости" нардепа от ОПЗЖ Анатолия Бурмича
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 39.59Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное