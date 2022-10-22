В Украине около 1,5 млн домов остались без света в результате российских обстрелов
В Украине 22 октября 1 451 603 абонента остались без света в результате российских ракетных ударов по энергетическим объектам
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.
По состоянию на 14:12 в Хмельницкой области света не имеют 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 тыс., Волынской – 102 тыс., Черкасской – 242 тыс., Ривненской – 174 790, Кировоградской – 61 913 тыс., Одесской – 10 ,5 тыс.
По словам Кирилла Тимошенко, специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах российских обстрелов. Замглавы Офиса президента также призвал украинцев экономить электроэнергию.
- 21 октября в Донецкой области россияне повредили высоковольтную сеть.
- В ночь на 22 октября россияне обстреливали Днепропетровскую область и оставили бкз света почти 1 тыс. семей.
- В ночь с 21 на 22 октября в Черкасской области прогремели взрывы, в двух районах пропала электроэнергия.
- 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Ривненской области.
- В Укрэнерго предупредили об отключении электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях.
- В Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего был ранен человек, часть города осталась без электроэнергии.
- 22 октября россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. Пострадали три человека, в нескольких населенных пунктах отсутствует свет.
- Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Кировоградской области.
- 22 октября ПВО ВСУ уничтожило 18 российских крылатых ракет.
- В Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений из-за нового удара РФ по энергосистеме Украины могут превзойти последствия атак с 10 по 12 октября.
- На Волыни российские захватчики вторично за сутки атаковали объект энергетической инфраструктуры.
- 22 октября россияне нанесли ракетный удар по Хмельнитчине и оставили без света два района области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное