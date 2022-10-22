Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

По состоянию на 14:12 в Хмельницкой области света не имеют 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 тыс., Волынской – 102 тыс., Черкасской – 242 тыс., Ривненской – 174 790, Кировоградской – 61 913 тыс., Одесской – 10 ,5 тыс.

По словам Кирилла Тимошенко, специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах российских обстрелов. Замглавы Офиса президента также призвал украинцев экономить электроэнергию.

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