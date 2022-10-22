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В Украине около 1,5 млн домов остались без света в результате российских обстрелов

22 октября, 2022 суббота
14:51
война с Россией

В Украине 22 октября 1 451 603 абонента остались без света в результате российских ракетных ударов по энергетическим объектам

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграме.

По состоянию на 14:12 в Хмельницкой области света не имеют 672 тыс. абонентов, в Николаевской – 188 тыс., Волынской – 102 тыс., Черкасской – 242 тыс., Ривненской – 174 790, Кировоградской – 61 913 тыс., Одесской – 10 ,5 тыс.

По словам Кирилла Тимошенко, специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах российских обстрелов. Замглавы Офиса президента также призвал украинцев экономить электроэнергию.

  • 21 октября в Донецкой области россияне повредили высоковольтную сеть.
  • В ночь на 22 октября россияне обстреливали Днепропетровскую область и оставили бкз света почти 1 тыс. семей.
  • В ночь с 21 на 22 октября в Черкасской области прогремели взрывы, в двух районах пропала электроэнергия.
  • 22 октября российские оккупанты нанесли удар по Ривненской области.
  • В Укрэнерго предупредили об отключении электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях.
  • В Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего был ранен человек, часть города осталась без электроэнергии.
  • 22 октября россияне нанесли два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. Пострадали три человека, в нескольких населенных пунктах отсутствует свет.
  • Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Кировоградской области.
  • 22 октября ПВО ВСУ уничтожило 18 российских крылатых ракет.
  • В Укрэнерго заявили, что масштабы повреждений из-за нового удара РФ по энергосистеме Украины могут превзойти последствия атак с 10 по 12 октября.
  • На Волыни российские захватчики вторично за сутки атаковали объект энергетической инфраструктуры.
  • 22 октября россияне нанесли ракетный удар по Хмельнитчине и оставили без света два района области.

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