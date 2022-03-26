В Украине оккупанты уничтожили почти 4,5 тысячи жилых домов
Российские войска в Украине уничтожили около 4 500 жилых домов, 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
Из-за российского вторжения ежечасно растет количество разрушенной украинской инфраструктуры. Известно, что в настоящее время уничтожено около 4 500 жилых домов, около 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения.
Министр отметил, что окончательный подсчет инфраструктурного ущерба можно будет произвести после прекращения военных действий и разминирования территорий. Чиновник добавил, что по предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов. Впрочем, даже эта сумма растет каждый день.
- Напомним, в Житомирской области захватчики обстреляли две воинские части.
- Добавим, российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.
- В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста.
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