В Украине оккупанты уничтожили почти 4,5 тысячи жилых домов

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Из-за российского вторжения ежечасно растет количество разрушенной украинской инфраструктуры. Известно, что в настоящее время уничтожено около 4 500 жилых домов, около 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения.

Министр отметил, что окончательный подсчет инфраструктурного ущерба можно будет произвести после прекращения военных действий и разминирования территорий. Чиновник добавил, что по предварительным оценкам, потери могут достигать десятков миллиардов долларов. Впрочем, даже эта сумма растет каждый день.

Напомним, в Житомирской области захватчики обстреляли две воинские части.

Добавим, российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.

В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста.