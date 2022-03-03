В Украине ограничили звонки на российские сим-карты, - Госспецсвязи

Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью, об этом Telegram сообщает Госспецсвязь, информирует Еспресо.TV

"Кроме того, в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их", - пояснили в службе.

Отмечается, что оккупанты сейчас не имеют средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев российскими оккупантами.

"Рекомендуем установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон. А в случае похищения вашего телефона необходимо немедленно сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи (Интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и т.п.). ). Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживать, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности", - добавили в Госспецсвязи.

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