В Украине ограничили звонки на российские сим-карты, - Госспецсвязи
Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь
Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью, об этом Telegram сообщает Госспецсвязь, информирует Еспресо.TV
"Кроме того, в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их", - пояснили в службе.
Отмечается, что оккупанты сейчас не имеют средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев российскими оккупантами.
"Рекомендуем установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон. А в случае похищения вашего телефона необходимо немедленно сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи (Интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и т.п.). ). Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживать, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности", - добавили в Госспецсвязи.
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