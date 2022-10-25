В Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности
Диспетчерский центр Укрэнерго вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дающая возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.
"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.
- В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
- 19 октября в Киеве и области уже начались отключения электроэнергии во избежание аварий.
- Также 20 октября Укрэнерго отметило новые ограничения электроснабжения на территориях Харьковской, Сумской и Полтавской областей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное