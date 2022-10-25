В Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дающая возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

19 октября в Киеве и области уже начались отключения электроэнергии во избежание аварий.

Также 20 октября Укрэнерго отметило новые ограничения электроснабжения на территориях Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

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