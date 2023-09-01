В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако есть нюансы

Об этом сообщает в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин - пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригодный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", - рассказывает секретарь СНБО.

Согласно его словам, когда люди попадают в разные части с условной пригодностью, командиры имеют определенные процедуры, которые они выполняют.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", - отметил Данилов.

Речь идет о законодательных изменениях и сегодня этим вопросом занимается СНБО.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов. При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил , что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военнокоматах).

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов . Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

Представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование.