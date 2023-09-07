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В Украине ограничат выезд для стоящих на военном учете женщин - нардеп

7 сентября, 2023 четверг
13:38
Война с Россией

С 1 октября женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны стать на военный учет: для них ограничат право выезда за пределы Украины

Об этом член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский сообщил в комментарии РБК-Украина .

Вениславский напомнил о изменениях в статье 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлении Кабмина о порядке военного учета. Согласно им и приказу Минобороны, с 1 октября женщины с медицинским или фармацевтическим образованием обязательно должны стать на военный учет.

Нардеп пояснил, что женщины, которые станут на военный учет, автоматически получат статус военнообязанных, поэтому для них ограничат право выезда за границу.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да , они смогут уехать. Если нет - тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", - указал Вениславский.

По его словам, Рада не планирует расширять перечень специальностей для обязательной постановки женщин на военный учет. Однако все женщины, имеющие военно-учетные специальности, родственные военному делу, могут стать на военный учет добровольно.

Что известно о военном учете женщин

21 сентября 2022 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.

7 октября 2022 года Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин.

"В соответствии с положениями закона "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзацы первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию", - пояснил нардеп Ярослав Железняк.

Позже закон о добровольном военном учете женщин подписал Зеленский. В то же время женщины, имеющие медицинские специальности, должны стать на учет обязательно.

С 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету . Они должны явиться в ТЦК.

Общество
Украина
мобилизация
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