В Украине официально зарегистрировано почти 5 млн. переселенцев

Такие данные приводит Минреинтеграция по итогам 2022 года.

"На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 4 867 106 ВПЛ, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан", - говорится в сообщении.

"Еще более 4 миллионов человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе", - добавили в ведомстве.

По данным ООН, число украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.

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