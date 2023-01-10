В Украине официально зарегистрировано почти 5 млн. переселенцев
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц
Такие данные приводит Минреинтеграция по итогам 2022 года.
"На сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 4 867 106 ВПЛ, а по международным оценкам количество внутренних переселенцев превышает 7 миллионов граждан", - говорится в сообщении.
"Еще более 4 миллионов человек зарегистрировались для получения временной защиты в Европе", - добавили в ведомстве.
- По данным ООН, число украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
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