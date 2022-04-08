В Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев
Об этом Шмигаль сообщил в своем обращении.
По словам Шмыгаля, столько же вернулся в Украину из-за границы.
"По состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулись на родину из-за границы. Но миллионы украинцев до сих пор остаются в других странах. Правительство совместно с нашими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь уехавшим украинцам. Сейчас говорим о необходимости убрать плату за роуминг, о социальных выплатах в "Дії", развертывании украинского учебного процесса, включении Украины в единое европейское платежное пространство и многое другое", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль .
- 7 апреля во Львове начали обустраивать первый городок для переселенцев .
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