Об этом свидетельствуют данные Государственного центра занятости.

Большинство безработных – в возрасте от 45 до 55 лет.

При этом 43% зарегистрированных безработных получили высшее образование, 36% – профессионально-техническое, 21% – общее среднее образование.

Сейчас больше всего вакансий – в Киеве – 10,2 тыс. На втором месте – Львовщина (8,4 тыс.). Другие регионы:

Днепропетровская область – 4,3 тыс. вакансий,

Одесчина – 3,8 тыс. вакансий,

Киевщина – 3,3 тыс. вакансий,

Хмельницкая область – 2,5 тысячи вакансий.

Больше всего нужны люди на предприятиях перерабатывающей промышленности, на втором месте – розничная торговля. Наименьшая потребность в работниках сферы образования и государственного управления и обороны.