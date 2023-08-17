В Украине официально зарегистрировано более 112 тыс. безработных: где больше всего вакансий
По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине имели статус безработного 112,3 тыс. человек. Среди них 28% составляют мужчины и 72% – женщины
Об этом свидетельствуют данные Государственного центра занятости.
Большинство безработных – в возрасте от 45 до 55 лет.
При этом 43% зарегистрированных безработных получили высшее образование, 36% – профессионально-техническое, 21% – общее среднее образование.
Сейчас больше всего вакансий – в Киеве – 10,2 тыс. На втором месте – Львовщина (8,4 тыс.). Другие регионы:
- Днепропетровская область – 4,3 тыс. вакансий,
- Одесчина – 3,8 тыс. вакансий,
- Киевщина – 3,3 тыс. вакансий,
- Хмельницкая область – 2,5 тысячи вакансий.
Больше всего нужны люди на предприятиях перерабатывающей промышленности, на втором месте – розничная торговля. Наименьшая потребность в работниках сферы образования и государственного управления и обороны.
- На 1 марта официально безработными были 150 тыс. украинцев.
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