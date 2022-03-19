В Украине официально насчитывается 562 российских военнопленных, - Верещук
Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в реестр военнопленных внесены 562 российских оккупантов
Об этом сообщает ТСН .
По словам Верещук, сейчас официально насчитывается 562 российских военнопленных.
"Если мы говорим о военных пленных РФ, то у нас их 562 человека. Потому что есть еще так называемый груз 200. Мы тоже это формируем и тоже это организовываем. Вместе с Красным Крестом", - сказала Верещук.
Она добавила, что с 24 февраля 2022 в плен попало около 270 украинских военных.
"Если же мы говорим об украинских военных пленных. Мы имеем базу с 2014 года. Мы не успели еще отделить тех, кто с 2014 года попал в плен у нас, их несколько сотен. И тех, кто с 24 февраля включительно попал в плен. Поэтому она несколько больше, чем база российских пленных, но если примерно отделить, мы примерно знаем, что наших пленных есть около 270. Какие зафиксированы, какие у нас в реестре... Всего их около 650 человек.Но эти реестры меняются ежечасно, потому что мы сейчас только наполняем эту базу", – объяснила Верещук.
- Напомним, 18 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине заработали лагеря для военнопленных российских оккупантов.
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