В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов
В Украине 84% педагогов получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Больше всего прививок сделали учителя на Николаевщине
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram .
"Сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов", - говорится в сообщении.
Так, лучшие показатели в:
- Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привито более 98% учителей.
- Харьковская область достигла показателя в почти 91%.
- Луганская область - 90%.
- Донецкая область - 89,6%.
В свою очередь, шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
- Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;
- Ровенская - 74,3%;
- Волынская - 76%;
- Ивано-Франковская - 77,8%;
- Одесская - 78,3%;
- Львовская - 79%.
"По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге восстановления учебного процесса офлайн", - заявил он.
На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.
"Надеемся, что темпы вакцинация не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, который не мог продолжать учебу детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.
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