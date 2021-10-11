В Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram .

"Сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 84% педагогов", - говорится в сообщении.

Так, лучшие показатели в:

Николаевская область: одной и двумя дозами здесь уже привито более 98% учителей.

Харьковская область достигла показателя в почти 91%.

Луганская область - 90%.

Донецкая область - 89,6%.

В свою очередь, шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:

Херсонская - 73% вакцинированных педагогов;

Ровенская - 74,3%;

Волынская - 76%;

Ивано-Франковская - 77,8%;

Одесская - 78,3%;

Львовская - 79%.

"По состоянию на сегодня, 7% украинских школ работают в онлайн режиме. Большинство из них находятся буквально на пороге восстановления учебного процесса офлайн", - заявил он.

На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы.

"Надеемся, что темпы вакцинация не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, который не мог продолжать учебу детей в обычном режиме", - сообщил Шкарлет.

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