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В Украине одна область снова оказалась в "оранжевой" зоне

9 января, 2022 воскресенье
11:49
Коронавирус

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом Херсонская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .

В Херсонской области ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям "желтой" зоны.

Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при допустимом показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в Херсонской области составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 8 января, уровень заболеваемости в Украине составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.

Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%.

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