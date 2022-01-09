В Украине одна область снова оказалась в "оранжевой" зоне
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусом Херсонская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .
В Херсонской области ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций не соответствует показателям "желтой" зоны.
Также в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при допустимом показателе 50%. При этом в области уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в Херсонской области составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 8 января, уровень заболеваемости в Украине составил 151 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тыс. человек, и является самым высоким в стране.
Уровень госпитализаций по стране на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1.
Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%.
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