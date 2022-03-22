В Украине объявлено первое подозрение российскому военному за изнасилование, - Венедиктова

Об этом она написала в Facebook.



Венедиктова отметила, что прокуроры Киевщины установили военнослужащего РФ, убившего безоружного мужа и неоднократно насиловавшего его жену.



"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал его малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", - написала она.



Она добавила, что военному сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск и в суд подано ходатайство о задержании.

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