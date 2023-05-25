В Украине объявлена воздушная тревога: в Киевской области работает ПВО

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, сообщает Киевская городская военная администрация.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КМВА.

В Киевской ОВА предупреждают , что в области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают.

Тревога по состоянию на 00:30 объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Впоследствии "покраснели" Одесская, Ровенская и Хмельницкая области. Еще позже – Винницкая, Тернопольская, Волынская и Львовская.

Около двух часов тревогу отменили на юге, но объявили на Прикарпатье и Буковине.

Мониторинговые чаты сообщают о "шахедах" в небе Западной Украины.

Около 03:00 раздался отбой на Киевщине. Красной остается только Западная Украина.