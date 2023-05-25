В Украине объявлена воздушная тревога: в Киевской области работает ПВО
Сразу в нескольких областях на севере и юге Украины объявлена воздушная тревога, в Киевской области работает ПВО
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, сообщает Киевская городская военная администрация.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорится в сообщении КМВА.
В Киевской ОВА предупреждают , что в области опасность применения враждебных БПЛА. Силы ПВО уже работают.
Тревога по состоянию на 00:30 объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Впоследствии "покраснели" Одесская, Ровенская и Хмельницкая области. Еще позже – Винницкая, Тернопольская, Волынская и Львовская.
Около двух часов тревогу отменили на юге, но объявили на Прикарпатье и Буковине.
Мониторинговые чаты сообщают о "шахедах" в небе Западной Украины.
Около 03:00 раздался отбой на Киевщине. Красной остается только Западная Украина.
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