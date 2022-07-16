Об этом сообщают Новости N.

Взрывы начали раздаваться в четыре часа утра. По количеству, которое слышали горожане, их было не менее четырех.

СМИ сообщают о вылете вражеских ракет со стороны временно оккупированной Херсонской области.

Также о взрывах сообщает "Общественное. Николаев".

"Общественное. Одесса" сообщило о взрыве и черном дыме в Одессе.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. написал : "Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели".

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