В Украине объявлена воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Николаеве и Одессе
Ночью 16 июля российские войска нанесли удар по Николаеву (4 взрыва) и Одессе (1 взрыв)
Об этом сообщают Новости N.
Взрывы начали раздаваться в четыре часа утра. По количеству, которое слышали горожане, их было не менее четырех.
СМИ сообщают о вылете вражеских ракет со стороны временно оккупированной Херсонской области.
Также о взрывах сообщает "Общественное. Николаев".
"Общественное. Одесса" сообщило о взрыве и черном дыме в Одессе.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. написал : "Одесса. Не выкладываем видео и фото по локации происшествия. На месте пожара работают спасатели".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное