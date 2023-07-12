Ночная атака на Украину: ПВО уничтожила 11 из 15 "шахедов", в результате попадания на Черкасчине есть пострадавшие
В ночь с 11 на 12 июля российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов территории Украины. Силы ПВО уничтожили 11 из 15 дронов, один из беспилотников попал в Черкасской области, есть пострадавшие
Об этом 12 июля сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Отмечается, что ночью 12 июля воздушная тревога в Черкасской области продолжалась более трех с половиной часов. Враг атаковал область "шахедами".
"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар - уже ликвидирован", - говорится в сообщении.
Кроме этого, известно о двух пострадавших с ожогами, они доставлены в больницу.
Воздушные силы Украины сообщили, что ночью украинские военные уничтожили 11 дронов.
"В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего россияне задействовали 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".
О ночной атаке сообщает Еспресо.TV.
Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях
Воздушные Силы и местные власти предупреждали об угрозе ударных БПЛА. Россияне запустили "шахеды".
Киев и Киевская область
"Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Благодарим хранителей нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало", - заявил Сергей Попко, начальник Киевской городской ВА.
Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
В 01:55 Киевская городская военная администрация сообщила , что ПВО работает на подступах к Киеву.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное