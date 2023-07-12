Об этом 12 июля сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Отмечается, что ночью 12 июля воздушная тревога в Черкасской области продолжалась более трех с половиной часов. Враг атаковал область "шахедами".

"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. В результате там возник пожар - уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Кроме этого, известно о двух пострадавших с ожогами, они доставлены в больницу.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью украинские военные уничтожили 11 дронов.

"В ночь на 12 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления (Курск) ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего россияне задействовали 15 дронов-камикадзе. 11 из них уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

О ночной атаке сообщает Еспресо.TV.

Воздушную тревогу объявляли в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях

Воздушные Силы и местные власти предупреждали об угрозе ударных БПЛА. Россияне запустили "шахеды".

Киев и Киевская область

"Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Благодарим хранителей нашего неба за отличную работу! Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало", - заявил Сергей Попко, начальник Киевской городской ВА.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

В 01:55 Киевская городская военная администрация сообщила , что ПВО работает на подступах к Киеву.