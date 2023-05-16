Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 02.20 тревога объявлена в целой Украине, кроме Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Около 03.00 об опасности предупредили во всех регионах.

Согласно данным мониторинговых групп, произошел запуск "калибров".

Фото: Карта воздушных тревог

В соцсетях сообщают о первых звуках взрывов в Черкасской области. Предположительно работает ПВО.

Около 02:50 "Общественное" сообщает о взрывах в Киеве.

В 02:56 глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО. Эту информацию подтвердили в КМВА.

Украинцев призывают оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".