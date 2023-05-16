В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: на Киевщине и Черкасщине слышны взрывы. Работает ПВО
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской и Черкасской областях слышны взрывы. Работает ПВО
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По состоянию на 02.20 тревога объявлена в целой Украине, кроме Сумской, Харьковской и Донецкой областей. Около 03.00 об опасности предупредили во всех регионах.
Согласно данным мониторинговых групп, произошел запуск "калибров".
Фото: Карта воздушных тревог
В соцсетях сообщают о первых звуках взрывов в Черкасской области. Предположительно работает ПВО.
Около 02:50 "Общественное" сообщает о взрывах в Киеве.
В 02:56 глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО. Эту информацию подтвердили в КМВА.
Украинцев призывают оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
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