В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв
Вечером субботы, 15 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил.
"Восток, Юг, Центр – ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Сирены о воздушной тревоге прозвучали в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
В 22:30 начались отбои. Угроза Ту-22м3 прошла.
Запорожье
Воздушные Силы заявили о пусках ракет в направлении Запорожья.
В 22:13 местные ресурсы сообщили, что в городе громко - прогремел взрыв.
- В ночь с 13 на 14 июля украинские регионы снова атаковали российские ударные беспилотники. В Одессе и Кривом Роге работала ПВО, однако есть попадание и 56-летний пострадавший.
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