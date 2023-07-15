В Украине объявляли масштабную тревогу: в Запорожье прогремел взрыв

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Воздушных сил.

"Восток, Юг, Центр – ракетная опасность! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Сирены о воздушной тревоге прозвучали в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

В 22:30 начались отбои. Угроза Ту-22м3 прошла.

Запорожье

Воздушные Силы заявили о пусках ракет в направлении Запорожья.

В 22:13 местные ресурсы сообщили, что в городе громко - прогремел взрыв.