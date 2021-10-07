В Украине объявлен первый электронный аукцион по аренде земельного участка сельхозназначения

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.



Согласно сообщению, Тавричанский сельсовет выставил на аукцион земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2,1 га.



Отмечается, что начальная цена аренды составляет 5088 грн в месяц. Срок аренды - 7 лет.



Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи, конечный срок подачи документов на участие - 8 ноября. Аукцион должен состояться 9 ноября.

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