В Украине объявлен первый электронный аукцион по аренде земельного участка сельхозназначения
В Украине объявлен первый электронный аукион по аренде участка сельскохозяйственного назначения на платформе Prozorro.Продажи
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.
Согласно сообщению, Тавричанский сельсовет выставил на аукцион земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 2,1 га.
Отмечается, что начальная цена аренды составляет 5088 грн в месяц. Срок аренды - 7 лет.
Согласно информации на сайте Prozorro.Продажи, конечный срок подачи документов на участие - 8 ноября. Аукцион должен состояться 9 ноября.
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