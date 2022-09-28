В Украине объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
В Украине в четверг, 29 сентября, объявили желтый уровень опасности из-за туманов
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
"29 сентября в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, видимость будет составлять 200-500 метров.
- На следующей неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях потеплеет до +20+27 градусов.
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