В Украине объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

"29 сентября в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, видимость будет составлять 200-500 метров.

На следующей неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях потеплеет до +20+27 градусов.

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