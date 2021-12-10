В Украине объявили штормовое предупреждение: возможно схождение снежных лавин и гололедица

Об этом передает ГСЧС.

По данным УкрГидрометцентра, 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей сохранится туман, видимость будет 200-500 м.

Также в Киеве и столичной области, в северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололедица, на дорогах западных и северных областей гололедица (І уровень опасности, желтый).

Спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

По данным УкрГидрометцентра, в связи со снегопадами и вьюгами, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеговластная опасность (3 уровня).

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