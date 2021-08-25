В Украине объявили штормовое предупреждение: регионы накроет непогода

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным УкрГидрометцентра, 26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)" , - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре назвали области, где юудет бушевать непогода:

Черкасская;

Полтавская;

Винницкая;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Одесская;

Николаевская.

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