В Украине объявили штормовое предупреждение: регионы накроет непогода
В ГСЧС предупредили, что в Украине 26 августа ожидаются гроза, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным УкрГидрометцентра, 26 августа днем в центральных (кроме Днепропетровской), Одесской и Николаевской областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)" , - говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре назвали области, где юудет бушевать непогода:
- Черкасская;
- Полтавская;
- Винницкая;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Одесская;
- Николаевская.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное