В Украине объявили штормовое предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 м / с
Украинцев предупредили о штормовом ветре в ряде областей, местами его скорость достигнет 25 м/с
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Завтра в Украине тепло, но ветрено", - говорится в сообщении.
Так, на Западе ночью ожидается шквальный южный, юго-западный ветер 7-12 м / с.
Днем синоптики прогнозируют в большинстве областей порывы ветра 15-20 м / с, а в Карпатах до 25 м / с.
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