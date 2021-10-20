В Украине объявили штормовое предупреждение: порывы ветра будут достигать 25 м / с

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Завтра в Украине тепло, но ветрено", - говорится в сообщении.

Так, на Западе ночью ожидается шквальный южный, юго-западный ветер 7-12 м / с.

Днем синоптики прогнозируют в большинстве областей порывы ветра 15-20 м / с, а в Карпатах до 25 м / с.

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