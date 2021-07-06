В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются град и шквалы

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 7 июля в южных и восточных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

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