В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа
3 августа синоптики прогнозируют грозы и дожди в южных, восточных и большинстве центральных областей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра в южных, восточных и большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отмечается, что дожди будут в большинстве областей, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.
Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.
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