В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Завтра в южных, восточных и большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).



Отмечается, что дожди будут в большинстве областей, в частности во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.



Также ожидается ухудшение погоды на востоке, юге и частично в центре страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb