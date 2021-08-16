В Украине объявили штормовое предупреждение на 17 августа: какие области накроет непогода
В ГСЧС предупредили, что в Украине 17 августа ожидаются гроза и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении .
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