В Украине объявили штормовое предупреждение на 17 августа: какие области накроет непогода

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении .

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