В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 августа
В ГСЧС предупредили, что в Украине 10 августа ожидаются гроза, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным УкрГидрометцентра 10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
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