В Украине объявили штормовое предупреждение на 10 августа

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным УкрГидрометцентра 10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb