В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям ожидать непогоду ненастье

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение о грозах и значительных дождях. 17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Карпатах сильные дождь (II уровень опасности, оранжевый).

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