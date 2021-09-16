В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям ожидать непогоду ненастье
В ГСЧС предупредили, что в Украине 17 сентября ожидаются гроза и ливни
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение о грозах и значительных дождях. 17 сентября в западных областях грозы, днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Карпатах сильные дождь (II уровень опасности, оранжевый).
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