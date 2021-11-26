В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области накроет сильный ветер

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

В ближайшие часы, с содержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат будет 25-30 м/с.

Синоптики предупреждают о I уровне опасности, желтом.

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