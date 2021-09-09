В Украине объявили пожарную опасность: каких регионов касается
9-10 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.
Отмечается, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
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