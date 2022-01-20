В Украине объявили победителей антипремии "Академическая недобропорядочность года", в списке Шкарлет и ректор НАУ

Об этом говорится в эфире программы "Мнение" на I-UA.TV.



Антипремию получили "психолог" Людмила Гридковец за лечение гомосексуальности, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий, Институт физиологии НАНУ и другие.



В номинации "Плагиатор года" победил профессор Западноукраинского национального университета Михаил Лучко за перевод на украинский текст докторской диссертации Виктора Плотникова.



На втором месте оказался авторский коллектив КНЭУ, повторно издавший монографию без упоминания одного из авторов.



Третье место заняла генеральный директор Национального музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк, в ее докторской диссертации обнаружили плагиат.



В номинации "Прислужник-2021" первое место занял министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет - за мгновенное утверждение результатов выборов ректора Государственного биотехнологического университета в пользу нардепа Андрея Одарченко вопреки заявлениям других кандидатов о фальсификации.



На втором месте оказался экс-директор Института физиологии имени Богомольца Олег Кришталь - за содействие негативным управленческим изменениям в заведении, которое он ранее возглавлял.



В номинацию попал судья Жовковского районного суда Владимир Микула. Он оправдал доцента Соколовского, который за деньги писал научные работы студентам.



Позицию "Фальсификатор-2021" возглавили Руслан Тихонченко и Алексей Вац, сфальсифицировавшие результаты выборов ректора в Государственном биотехнологическом университете в пользу народного депутата Андрея Одарченко.



Второе место заняла Олеся Стасюк.



Псевдоученым года стала председатель Украинской ассоциации христианской психологии Людмила Гридковец.



Это "звание" ей присудили за "лечение" гомосексуальности и "религиозно предвзятый cherry-picking" (выборочное представление фактов) в области психологии.



Также в номинацию попали:

президент ОО "Всеукраинская ассоциация инфекционистов" Ольга Голубовская, обвиняемая в "запугивании населения побочными эффектами вакцин и продвижении сомнительных медпрепаратов";

старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного НАНУ Надежда Жолобак - за "злостное отрицание опасности коронавируса, утверждение о вреде от прививок";

"изобретатель" двигателя с КПД 300% Герман Измалков; и автор сексистского пособия "Деловая карьера" Иван Дахно.



В номинации победил ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий - "за угрозу отчуждения земель из-за застройки, преследования и увольнения ведущих кадров".



Скандалом года стали инциденты, связанные с Институтом физиологии НАНУ.



В частности, речь идет об аренде здания Управлением государственной охраны Украины за 1 гривню, проблемах с выборами в состав Ученого совета.



Трудности Институт физиологии имел и с выборами директора - например, кандидатку на этот пост Нану Войтенко уволили неправомерным путем, говорят организаторы премии.



"Мурзилка-2021". Наихудшим научным журналом, по версии организаторов антипремии, стал Pain, Anaesthesia & Intensive Care.



В нем опубликовали предвзятое и ангажированное исследование препарата "Биовен", которое привело к внесению изменений в инструкции и стандарты лечения COVID-19.



Причиной присуждения "звания" "Мурзилка года" также стали "манипулятивные заявления некомпетентных врачей и ложная надежда для многих пациентов".



Кроме Pain, Anaesthesia & Intensive Care, в номинацию также попали антинаучные журналы, в которых советовали лечиться мочой, молитвой и распространяли сомнительные утверждения о свойствах воды.



"Специзменой-2021" был назван спецсовет Д 27.053.01 Университета Григория Сковороды в Переяславе.



Его члены присудили степень доктора исторических наук Олесе Стасюк (которую упоминали в других номинациях), несмотря на плагиат и фальсификации в ее диссертации.