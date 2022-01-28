В Украине объявили о начале конкурса по отбору кандидатов на должность судьи КС
Совет судей Украины сообщил о начале нового конкурса на должность судей КС
Об этом идет речь на сайте Конституционного суда.
"Решением Совета судей Украины объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и начале принятия заявлений (с прилагаемыми к ним документами) лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного суда Украины", - сообщает пресс-служба.
Совет будет принимать заявления с 29 января 2022-го по 28 февраля 2022 года включительно. Документы, которые будут поданы в Совет судей после 28 февраля 2022 года, не будут рассматриваться.
На XVIII съезде судей Украины, состоявшемся 9-11 марта 2021 года, был рассмотрен вопрос об избрании судьи Конституционного суда, однако ни одна из кандидатур тогда не получила необходимого количества голосов.
- Напомним, 11 декабря 2021 года заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии.
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