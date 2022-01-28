В Украине объявили о начале конкурса по отбору кандидатов на должность судьи КС

Об этом идет речь на сайте Конституционного суда.



"Решением Совета судей Украины объявлено о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и начале принятия заявлений (с прилагаемыми к ним документами) лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного суда Украины", - сообщает пресс-служба.



Совет будет принимать заявления с 29 января 2022-го по 28 февраля 2022 года включительно. Документы, которые будут поданы в Совет судей после 28 февраля 2022 года, не будут рассматриваться.



На XVIII съезде судей Украины, состоявшемся 9-11 марта 2021 года, был рассмотрен вопрос об избрании судьи Конституционного суда, однако ни одна из кандидатур тогда не получила необходимого количества голосов.

Напомним, 11 декабря 2021 года заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом бюро Венецианской комиссии.