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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: РФ могла запустить "калибры"

1 сентября, 2023 пятница
05:38
Война с Россией сирена

Утром пятницы, 1 сентября, российские террористы, вероятно, запустили крылатые ракеты "Калибр" для обстрела Украины

Об этом сообщают Воздушные Силы.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!" - говорилось в заявлении.

По состоянию на 05.05 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, кроме Харьковщины, Донецкой области, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Отбои распространились с 05:25.

Украина
Россия
Военные новости
ракетний удар
воздушная тревога
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