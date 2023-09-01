В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: РФ могла запустить "калибры"
Утром пятницы, 1 сентября, российские террористы, вероятно, запустили крылатые ракеты "Калибр" для обстрела Украины
Об этом сообщают Воздушные Силы.
"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!" - говорилось в заявлении.
По состоянию на 05.05 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, кроме Харьковщины, Донецкой области, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Отбои распространились с 05:25.
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