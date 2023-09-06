В Украине объявили конкурс на соискание премии им. Екатерины Белокур
Ко Дню рождения художницы Екатерины Билокур награждают мастеров народного творчества, создавших произведение или цикл произведений, поражающих подлинностью и высоким уровнем профессионального мастерства
Об этом сообщает Госагентство по искусствам.
Чтобы претендовать на премию, нужно подать произведение, созданное и опубликованное в течение последних пяти лет, но не позднее чем за три месяца до момента представления, и имеющее положительные отзывы в профессиональных изданиях или СМИ.
Требования к соискателям
Творческие работы соискателей оцениваются по критериям:
- умение использовать художественные методы народного (декоративно-прикладного) искусства;
- применение в декоративной живописи техник, технологий и художественных приёмов на высоком художественном уровне;
- участие во всеукраинских, международных выставках народного, декоративно-прикладного искусства, художественных симпозиумах, этнохудожественных праздниках и т.д.;
- участие в мероприятиях по возрождению, развитию и популяризации национального искусства.
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Предложения по кандидатам на премию могут вносить общественные организации, поддерживающие культуру и искусство, предприятия, учреждения, организации разных форм собственности и учреждения специализированного художественного образования.
Условия конкурса
Для того чтобы участвовать в премии, нужно прислать с 10 сентября по 1 ноября в Госискусства электронные документы:
- заявление о выдвижении на премию в произвольной форме;
- справка о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, трудовая деятельность, место работы, государственные награды, контактный телефон и электронный адрес или другой способ связи) подписана руководителем предприятия, учреждения, организации , рекомендующие кандидата;
- фотографии произведения (цикла произведений) в формате .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png;
- рецензии на художественную деятельность мастера и представленное произведение (цикл произведений) с указанием даты его создания и опубликования;
- копии отзывов в профессиональных изданиях и СМИ;
- копия паспорта кандидата и его идентификационного номера или паспорта (для лиц, отказавшихся от идентификационного номера по религиозным убеждениям и имеющим в паспорте соответствующую отметку);
- письменное согласие кандидата на участие в конкурсе на премию и обработку персональных данных согласно Закону Украины "О защите персональных данных".
Их необходимо отправлять на электронную почту [email protected] .
Документы, не отвечающие требованиям или представленные позже установленного срока, не будут рассмотрены.
- Непревзойденная украинская художница Екатерина Билокур ушла из жизни 10 июня 1961 года. Художница начала рисовать углем на стене собственного дома, а впоследствии ею восхищался Пикассо и знал весь художественный мир.
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