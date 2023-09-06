В Украине объявили конкурс на соискание премии им. Екатерины Белокур

Об этом сообщает Госагентство по искусствам.

Чтобы претендовать на премию, нужно подать произведение, созданное и опубликованное в течение последних пяти лет, но не позднее чем за три месяца до момента представления, и имеющее положительные отзывы в профессиональных изданиях или СМИ.

Требования к соискателям

Творческие работы соискателей оцениваются по критериям:

умение использовать художественные методы народного (декоративно-прикладного) искусства;

применение в декоративной живописи техник, технологий и художественных приёмов на высоком художественном уровне;

участие во всеукраинских, международных выставках народного, декоративно-прикладного искусства, художественных симпозиумах, этнохудожественных праздниках и т.д.;

участие в мероприятиях по возрождению, развитию и популяризации национального искусства.

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Предложения по кандидатам на премию могут вносить общественные организации, поддерживающие культуру и искусство, предприятия, учреждения, организации разных форм собственности и учреждения специализированного художественного образования.

Условия конкурса

Для того чтобы участвовать в премии, нужно прислать с 10 сентября по 1 ноября в Госискусства электронные документы:

заявление о выдвижении на премию в произвольной форме;

справка о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, трудовая деятельность, место работы, государственные награды, контактный телефон и электронный адрес или другой способ связи) подписана руководителем предприятия, учреждения, организации , рекомендующие кандидата;

фотографии произведения (цикла произведений) в формате .jpg, .jpeg .tif, .tiff, .png;

рецензии на художественную деятельность мастера и представленное произведение (цикл произведений) с указанием даты его создания и опубликования;

копии отзывов в профессиональных изданиях и СМИ;

копия паспорта кандидата и его идентификационного номера или паспорта (для лиц, отказавшихся от идентификационного номера по религиозным убеждениям и имеющим в паспорте соответствующую отметку);

письменное согласие кандидата на участие в конкурсе на премию и обработку персональных данных согласно Закону Украины "О защите персональных данных".

Их необходимо отправлять на электронную почту [email protected] .

Документы, не отвечающие требованиям или представленные позже установленного срока, не будут рассмотрены.