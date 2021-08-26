В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточной и южной областях
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"26 августа днем в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
26 августа в Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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