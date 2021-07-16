В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, 17-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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