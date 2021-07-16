В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
По информации Укргидрометцентра, 17-19 июля в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное