В Украине объявили 8 финалистов нацотбора на Евровидение-2022

Об этом сообщает Общественное.



Так, финалистами Нацотбора на Евровидение-2022 стали:

Alina Pash - Тени забытых предков

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Стефания

Laud - Head Under Water

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любовь

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

Напомним, 17 января песенный конкурс Евровидения обнародовал полный список претендентов на участие от Украины в 2022 году.

"Мы тщательно послушали все 284 заявки, которые нам прислали. Мы предоставили конкурсантам из длинного письма принять участие в прослушиваниях, потому что физическое присутствие - значительный фактор при отборе. Многие наши представления об артистах не совпали с их текущей формой. Или, наоборот, некоторые песни уже были с сформированной картинкой, а прослушивание несколько изменило наши первые впечатления", - рассказал Ярослав Лодыгин, член правления Общественного, ответственный за платформу телевидения.Алексей Гончаренко, продюсер и руководитель компании "Френдс О ТВ", занимающейся производством телеверсии Нацотбора, рассказал, что в этом отборочном конкурсе впервые будет гринрум, а о каждом участнике снимут их личные дневники."Концерт хотим сделать таким, что это будет восемь совершенно разных минишоу. Все восемь участников - они разные, поют в разных жанрах. Поэтому и сцена, и сценические методы, и фокусы будут разными - для каждого из них они будут подбираться индивидуально", - рассказал он.Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Ведущими будут Тимур Мирошниченко и Мария Ефросинина.