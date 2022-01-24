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В Украине объявили 8 финалистов нацотбора на Евровидение-2022
В понедельник, 24 января, в Украине объявили список финалистов Национального отбора на участие в Евровидении-2022
Об этом сообщает Общественное.
Так, финалистами Нацотбора на Евровидение-2022 стали:
- Alina Pash - Тени забытых предков
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Стефания
- Laud - Head Under Water
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любовь
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
Алексей Гончаренко, продюсер и руководитель компании "Френдс О ТВ", занимающейся производством телеверсии Нацотбора, рассказал, что в этом отборочном конкурсе впервые будет гринрум, а о каждом участнике снимут их личные дневники.
"Концерт хотим сделать таким, что это будет восемь совершенно разных минишоу. Все восемь участников - они разные, поют в разных жанрах. Поэтому и сцена, и сценические методы, и фокусы будут разными - для каждого из них они будут подбираться индивидуально", - рассказал он.
Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Ведущими будут Тимур Мирошниченко и Мария Ефросинина.
- Напомним, 17 января песенный конкурс Евровидения обнародовал полный список претендентов на участие от Украины в 2022 году.
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