В Украине обследовали на наличие мин почти половину приоритетных сельхозземель

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что за последнюю неделю обследовали более 5 тыс. га таких земель.

"Подавляющее большинство обследованных за неделю площадей - почти 4,2 тыс. га - на Херсонщине. Остальные - в Николаевской и Харьковской областях. В целом на сегодняшний день обследовано уже более 47% сельхозземель, которые запланировали вернуть в хозяйственную эксплуатацию в первую очередь. В частности, в Харьковской области – более 28%, Херсонской – 48%, Николаевской – более 79%”, – говорится в сообщении.

При этом вернули в хозяйственную эксплуатацию около 170 тыс. га земель.

В ведомстве напомнили, что четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель предусматривает проведение осмотров, а в случае необходимости, очистки и разминирования более 470 тыс. га сельхозземель .