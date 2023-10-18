В Украине обследовали на наличие мин почти половину приоритетных сельхозземель
С начала года в Украине обследовано уже более 225 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для приоритетного возврата к хозяйственной эксплуатации
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что за последнюю неделю обследовали более 5 тыс. га таких земель.
"Подавляющее большинство обследованных за неделю площадей - почти 4,2 тыс. га - на Херсонщине. Остальные - в Николаевской и Харьковской областях. В целом на сегодняшний день обследовано уже более 47% сельхозземель, которые запланировали вернуть в хозяйственную эксплуатацию в первую очередь. В частности, в Харьковской области – более 28%, Херсонской – 48%, Николаевской – более 79%”, – говорится в сообщении.
При этом вернули в хозяйственную эксплуатацию около 170 тыс. га земель.
В ведомстве напомнили, что четырехлетний план первоочередного восстановления сельхозземель предусматривает проведение осмотров, а в случае необходимости, очистки и разминирования более 470 тыс. га сельхозземель .
- В августе Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий.
- В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
- В сентябре Минэкономики сообщали, что украинские аграрии используют уже 120 тыс. га разминированных земель, и это треть от плана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное