В Украине обостряется эпидситуация: в 16 регионах критическая ситуация с коронавирусом, - Киевская школа экономики
Сейчас в Украине критическая ситуация с COVID-19 уже наблюдается в 16 регионах. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Эпидемическая ситуация в Украине продолжает накаляться и пока она остается все еще контролируемой: кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены на 10% и 15%. Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021, когда было плато перед весенней волной" , - заявил он.
Ганиченко отметил, что коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом находится на беспрецедентном для Украины низком уровне - менее 3%.
"Однако мы видим все новые тревожные звоночки, которые добавляются к тем колокольчиков, которые были на предыдущих неделях - госпитализации сейчас преобладают выписки уже на четверть. Нагрузка на систему здравоохранения уже ускоряется. За неделю уже 16% пациентов дополнительно попадают на COVID- кровати. Для сравнения - на прошлой неделе рост был в 9% ", - отметил эксперт.
Ганиченко отметил, что критическая ситуация с COVID-19 сейчас уже в 16 из 25 регионов: Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской , Винницкой областях.
Еще три региона находятся в стадии роста заболеваемости COVID-19 - Черкасская, Кировоградская и Тернопольская области.
"Пока там показатели держат на "зеленом" уровне эпидопасности, но тенденция угрожающая - динамика очень плохая. Эта динамика распыленная, сейчас нет явных драйверов этого роста на уровне страны. Это увеличивает риск того, что рост может начаться с произвольного региона", - добавил он.
- В течение суток 16 августа было зарегистрировано 890 новых случаев COVID-19 (в том числе 81 ребенок и 10 медработников), 27 человек умерли, 433 пациентов выздоровели.
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