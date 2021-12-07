В Украине обновили зоны карантина: "желтая" стала самой большой
7 декабря в Украине сократилась "красная" карантинная зона, однако в "желтую" перешли еще девять регионов
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Отныне к "желтой" зоне принадлежит 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.
В "оранжевой" зоне осталась только Полтавщина.
"Красный" уровень эпидемической опасности действует в десяти областях: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.
- Напомним, ранее сообщалось, что 7 декабря девять регионов Украины выйдут из "красной" зоны карантина.
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