В Украине обновили зоны карантина: "желтая" стала самой большой

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



Отныне к "желтой" зоне принадлежит 13 регионов: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.



В "оранжевой" зоне осталась только Полтавщина.



"Красный" уровень эпидемической опасности действует в десяти областях: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 декабря девять регионов Украины выйдут из "красной" зоны карантина.

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