В Украине обновили схемы смешивания вакцин против коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

При вакцинации препараты могут вводиться по следующим схемам:

первая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между прививками составляет 28 дней.

4 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей в возрасте 60+.