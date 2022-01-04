В Украине обновили схемы смешивания вакцин против коронавируса
Министерство здравоохранения внесло изменения в схему смешивания вакцин от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
При вакцинации препараты могут вводиться по следующим схемам:
- первая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
Интервал между прививками составляет 28 дней.
- 4 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о введении третьей дополнительной прививки против COVID-19 для людей в возрасте 60+.
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