В Украине обновили правила получения помощи для внутренне перемещенных лиц

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Обращаю внимание, что ВПЛ, которые уже получают денежную помощь, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или центры предоставления административных услуг для актуализации данных на получение ежемесячного денежного пособия на проживание, поскольку такие выплаты будут автоматически продлены", - пишет Лубинец.

Речь идет о трех тысячах гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячах гривен для взрослых.

Омбудсмен подчеркнул, что право на получение выплат имеют переселенцы, которые:

имеют непригодный для жизни или разрушенный дом и подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение потерь;

имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате войны РФ;

выехали из населенных пунктов, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных;

получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24.02.2022 года;

повторно переместились с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля прошлого года.

"Внутриперемещенные лица имеют возможность получить справку внутренне перемещенного лица и подать заявление на получение денежной помощи на проживание с помощью приложения Дия или обратившись в органы соцзащиты населения, в ЦНАП или к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета", - добавил Лубинец. .

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