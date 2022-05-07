В Украине обновили перечень громад, временно оккупированных или расположенных в зоне боевых действий

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"По состоянию на 6.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировании), добавились три громады Николаевской области и одна громада Запорожской области", – говорится в сообщении.

Всего в список вошли 7 областей. Это территориальные громадыДнепропетровской области (2 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (50 громад), Луганской (37 громад), Николаевской (18 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад).