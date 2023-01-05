В Украине обновили алгоритм получения водительского удостоверения
Министерство внутренних дел Украины обновило алгоритм обучения в автошколе и сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения
Об этом информирует пресс-служба МВД .
Учащийся на первом этапе выбирает аккредитованное учебное заведение, проходит теоретический курс. А после этого сдаете экзамен в сервисном центре МВД.
Подготовиться можно с помощью онлайн-тренажера .
Далее будущий водитель переходит к следующему этапу – практической подготовке. После внутреннего экзамена в автошколе получаете свидетельство и обратиться в СЦ МВД для сдачи практической части.
В случае успешной сдачи всех экзаменов вам выдадут первое водительское удостоверение.
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