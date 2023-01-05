В Украине обновили алгоритм получения водительского удостоверения

Об этом информирует пресс-служба МВД .

Учащийся на первом этапе выбирает аккредитованное учебное заведение, проходит теоретический курс. А после этого сдаете экзамен в сервисном центре МВД.

Подготовиться можно с помощью онлайн-тренажера .

Далее будущий водитель переходит к следующему этапу – практической подготовке. После внутреннего экзамена в автошколе получаете свидетельство и обратиться в СЦ МВД для сдачи практической части.

В случае успешной сдачи всех экзаменов вам выдадут первое водительское удостоверение.

7 декабря 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что скоро на постоянной основе будут действовать именно электронные водительские права, пластиковые будут делать по желанию.

В одной из провинций Канады, Манитоба, в украинском приложении Дия можно получить местное водительское удостоверение. Продолжаются переговоры еще в 14 странах.

В приложении Дия будет показывать сертификаты COVID о четвертой дозе вакцины.

29 декабря 2022 года в "Дии" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости.

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