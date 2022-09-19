В Украине обнаружили второй случай оспы обезьян, - Минздрав

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"В настоящее время пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках", - говорится в сообщении.

Пациент также сообщил, что сыпь появилась еще в конце августа, однако обратилась она в больницу несколько дней назад. Министерство призвало всех, кто имеет симптомы, похожие на оспу обезьян, сразу обращаться за медицинской помощью.

"Именно поэтому призываем всех, кто имеет похожие на оспу обезьян симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других людей опасности", - говорится в сообщении.

Минздрав также сообщает, что в июле в Украину в рамках гуманитарной помощи были доставлены ПЦР-тесты для проведения по меньшей мере 5 тысяч исследований для диагностики указанного заболевания. В Украине есть возможность выявлять указанное заболевание в каждом регионе.

Напомним, что 15 сентября в Украине зарегистрировали первый случай оспы обезьян.