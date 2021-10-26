В Украине обнаружили новую разновидность штамма коронавируса "Дельта", - Данилов
Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта" обнаружили на территории Украины
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает РБК-Украина .
"В пятницу наши ученые закончили исследования. Мы подтверждаем, что мутация "Дельты", которая началась в Британии, уже есть на территории нашей страны", - отметил он.
По его словам, Украина заходит в пик заболеваемости, ближайшие две недели "будут сложными".
"Я могу назвать города: это Львов, Тернополь, наша Западная Украина. Более того, он залезает (новый штамм - ред.) в Киев", - добавил Данилов.
- Напомним, ученые Британии и Минздрава Израиля заявили , что зафиксировали новый, более опасный штамм коронавируса AY.4.2.
- Также в России обнаружили случаи новой разновидности "Дельта"-штамма AY.4.2 коронавируса.
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