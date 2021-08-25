В Украине обнаружили 727 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.



За сутки болезнь обнаружили у 46 детей и 10 медработников.



Также 24 августа: 682 человека попали в больницу, 20 человек умерло и 382 человека переболели.



За всю пандемии в Украине:

заболело - 2276590 человек;

выздоровели - 2202160 человек;

умерло - 53 521;

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За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.