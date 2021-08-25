В Украине обнаружили 727 новых случаев COVID-19
24 августа в Украине зафиксировано 727 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
За сутки болезнь обнаружили у 46 детей и 10 медработников.
Также 24 августа: 682 человека попали в больницу, 20 человек умерло и 382 человека переболели.
За всю пандемии в Украине:
- заболело - 2276590 человек;
- выздоровели - 2202160 человек;
- умерло - 53 521;
За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
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